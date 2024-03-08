8 Mart'ta kadınlardan kadınlara armağan

Kadın yazar adayların seslerini duyurmak için 3 Ekim'de hayata geçirilen Adı Kadın Öykü Seçikisi kitap lansmanı yapıldı.

Türkiye ve dünyanın farklı şehirlerinden öykü gönderen yazar adayların katılımı ile gerçekleşen lansmanda jüri üyeleri de hazır bulundu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çıkması hedeflenen kitap raflardaki yerini aldı.

Projenin yaratıcısı yazar Yasemin Seven Erangin ve koordinartörü yazar Ülkü Yağmur Ural, kısa bir konuşma yaptıktan sonra yazar adayları ve jüri üyelerinde hem kitaba hem 8 Mart’ta dair hislerini dile getirdi.

Ayrıkotu Yayınevi ve yazarların kitabın tüm gelirini Mor Çatı Kadın Sığınma Vakfına bağışladıkları bu projeye 450’den fazla yazar adayı başvurdu.

İngiltere, Almayan, İtalya, Dubai, İsveç , Azarbaycan, Portekiz , Polonya, Kanada’dan öykülerin geldiği proje her yıl aynı tarihlerde yeniden yapılacak.

Jüri üyeleri Buket Uzuner, İpek Özbey, Elçin Poyrazlar, Ayça Güçlüten, Ayça Erkol, Hatice Meryem, Gönül Demircioğlu, Özlem Pekcan, Elif Key,Yasemin Sevene Erangin, Ülkü Yağmur Ural'ın yer aldığı seçki her yıl 3 Ekim'de yeniden başvuruları kabul edecek.