8. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda: Teklifin ilk iki maddesi kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, kamuoyunda "8. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk iki maddesi kabul edildi.

Kamuoyunda '8. Yargı Paketi' olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk iki maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Teklifin kabul edilen maddelerine göre, İcra ve İflas Kanunu'nda kanun yoluna başvuru süreleri hafta olarak belirlendiği için buna uyum sağlanması amacıyla Hukuk Muhakemeleri Kanunu'ndaki benzer hükümler dikkate alınarak düzenleme yapılacak.

Süre, hafta olarak belirlenmişse başladığı güne son hafta içindeki karşılık gelen günde bitecek.

Hak arama hürriyetinin daha etkin kullanılması amacıyla İcra ve İflas Kanunu'nun kanun yollarına başvuru bakımından Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na uyumunun sağlanması için düzenlemeye gidilecek. Tasdik veya ret kararına karşı borçlu ve tasdik duruşması sırasında itirazda bulunmuş olan alacaklılar, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde istinaf yoluna, istinaf incelemesi üzerine verilen karara karşı da tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde temyiz yoluna başvurabilecek.

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GENEL KURUL'DA NELER OLDU?

Genel Kurul'da görüşülen 8. Yargı Paketi'ni eleştiren DEM Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Sokaktan geçen her insanı cezaevine atmanın yasasını çıkarıyorsunuz!" diyerek teklifi sunan AKP'ye tepki gösterdi.

AKP Grubu ise teklifle hak arama hürriyetinin güçleneceğini, suçla etkin mücadelenin sağlanacağını ve yargılamaların hızlanacağını öne sürdü.

T24'ün haberine göre; TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel de, "2024 yılında toplamda 82,5 milyar lira ikramiye ödemesi yapılmış olacaktır" diyerek teklifi savundu.

"Anayasa Mahkemesi bazen hızını alamayıp kürsüden yasa yapmaya bile çalışıyor" diyen MHP'li Feti Yıldız da bireysel başvuru hakkını düzenleyen maddelerinin yeninden düzenlenmesi gerektiğini öne sürdü; AYM'nin görevlerinden bahsederken, "Yeni bir Anayasa ile bu görevlerini elbette sınırlandıracağız" dedi.

Genel Kurul sık sık tartışmalara da sahne oldu. CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ ve AKP milletvekilleri hakkında FETÖ'yle ilgili iddialarda bulunması üzerine tansiyon yükseldi.

Tanal'a tepki gösteren Bozdağ, "Her sıkışıldığında, Bekir Bozdağ konusu geldiğinde söylediğim sözler açılıyor. Ben onları çöplüğe, lağıma attım. Ben FETÖ ile mücadele eden adamım. 2011'de söylenmiş bir lafı, dün söylenmiş gibi defalarca temcit pilavı gibi buraya getirmenin ne alemi var? FETÖ terör örgütüdür, Fethullah Gülen de terörist başıdır. Benim söylediğim budur" diyerek kendini savundu.

AKP’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı ve Türk Ceza Kanunu'na (TCK) yeni düzenlemeler getiren 43 maddelik 8. Yargı Paketi, 27 Şubat'taki TBMM Genel Kurulu'nda toplantı yeter sayısı bulunamadığı için görüşülememişti.

Genel Kurul, 8. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşmek üzere, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında 28 Şubat'ta yeniden toplandı.

65. birleşiminin 7. oturuma uzadığı 29 Şubat gece yarısı da görüşmelere devam eden Genel Kurul'da, 43 maddelik teklifin ilk iki maddesi, karar yeter sayısının bulunmasıyla kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda "yeterli sayı" tartışması da yaşandı. Genel Kurul'un açılmasının ardından muhalefet milletvekilleri yeterli sayı olmadığını belirterek elektronik oylama yapılmasını talep etti.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, İç Tüzüğün 57. maddesine dayanarak bunu reddetti.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Açıkça 'teamül' diyerek Meclis'in tüzüğünü ihlal ediyorsunuz. Bu açıkça yasaya aykırıdır. Meclis'i çalıştıramazsınız. Meclis'e milletvekilini getiremeyen AKP’nin yasa çıkartmak gibi bir meşruiyeti yoktur" diyerek tepki gösterdi.

Usul tartışması üzerine aleyhte konuşan Günaydın, şunları ifade etti:

"Orta yerde üye tam sayısının üçte 1’i yoktur, 57 uyarınca bu Meclis'i açamazsınız. İktidar partisi de bu Meclis'i çalıştırmak istiyorsa önce milletvekillerini Genel Kurul'a getirmek gibi bir sorumluluğu vardır. Meclis'e kendi milletvekilini getiremeyenler, nasıl buradan yasa çıkartacaklar? Biz AKP’li vekillerle mi uğraşacağız, sizinle mi uğraşacağız? Burada 200 var mı? Açıkça 'teamül' diyerek Meclis'in tüzüğünü ihlal ediyorsunuz. İç Tüzük ihlal edilemez. Bu açıkça yasaya aykırıdır. Meclis'i çalıştıramazsınız. Meclis'e milletvekilini getiremeyen AKP’nin yasa çıkartmak gibi bir meşruiyeti yoktur."

Aleyhte konuşan Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya da şunları kaydetti:

"Bütün milletvekilleri olarak biz burada ilk gün anayasaya sadakatle ilgili Anayasa üzerine yemin içtik. Anayasa’nın 96’ncı maddesi toplantı yeter sayısı için 200, karar yeter sayısı için 151’i asgari olarak şart görüyor. Meclis Başkanı ve Başkanvekillerinin görevi hakemliktir. Sizin bulunduğunuz yer tam da Meclis'in ortası. Size tavsiyem, eğer tarafsızlığınızda tereddüde düşürecek bu davranışlarınız devam edecekse lütfen kürsünüzü AKP sıralarının oraya kaydıralım, siz AKP Grubu'nu yönetin, bu Meclis'i yönetmeyin. Ben sizden adaletle şahit olmanızı bekliyorum, AKP’nin taraflı hakemi olmanızı beklemiyorum. AKP, 200 kişiyi buraya getirebilecek güce sahiptir, sizin bu taraflı yönetiminize ihtiyaç hissetmiyor."

İYİ PARTİ'Lİ ERHAN USTA: BURADA 100 KİŞİ DAHİ YOK

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da yerinden söz alarak şunları belirtti:

"Tereddüde düşme nasıl olur? Ya burada 180 mi var, 200 mü var konusunda bir anlaşmazlık olur, o zaman hakikaten bu yapılabilir veya 'Takdir yetkisini kullanıyorum, 200 var' diyebilir. Şimdi, burada çok net bir şekilde 200’ün olmadığı görülüyor. Hatta burada 100 kişi dahi yok. Şimdi, bu durumda bu varmış gibi davranmak Meclis'in saygınlığına zarar verir. Bence bunu yapmayın. Yani bir elektronik oylama yapalım. Eğer arkadaşlar Meclis açılsın istiyorlarsa AK Partili milletvekilleri gelir buraya. Meclis'i çalıştırmak istiyorlarsa kanun çıkarmak istiyorlarsa buna katılırlar."

AKP'Lİ ÖNCÜ'DEN İDDİA: GÖRÜNTÜLER İNCELENECEK

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Grubunun İçtüzük'ün 19’uncu maddesine göre verilen önerisi görüşüldüğü sırada, kürsüye gelerek söz alan AKP'li Fatma Öncü, "DEM Mersin Milletvekili hanımefendi ben konuşurken bir hanımefendiye yakışmayacak bir hareketi Meclis ortamında gerçekleştirmiştir; konuyla ilgili işlem yapılmasını arz ediyorum" dedi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ da, "Görüntüleri inceleyeceğim, ona göre karar vereceğim" yanıtını verdi.