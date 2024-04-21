8 yıl kayyumla yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde tüm harcama işlemleri durduruldu

31 Mart yerel seçimlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) kazandığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde harcama işlemlerinin yapılması ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.

8 yıl süreyle kayyumla yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Partili Ayşe Serra Bucak Küçük, ödeme, ihale, alım-satım işlemleriyle ilgili belediye bünyesindeki kuruluşlara yazı göndererek tüm harcama işlemlerini durdurdu.

Yazıda, şöyle dendi:

"31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçiminin ardından belediyemizin başkanlık seçiminde birinci olup 08/04/2024 tarihi itibariyle görev mazbatamı ilgili seçim kurulunda alıp belediye başkanlığı görevini icra etmeye başladım. Göreve başlama tarihinden itibaren belediyenin tüm birimlerinde, bağlı idari müdürlükler ve tüm şirketlerinde her türlü ödeme, harcama, ihale, doğrudan temin, mal ve hizmet alımı, personel alımı, araç kiralama, alım-satım, gayrimenkul kiralama, alım-satım vb. tüm iş ve işlemler ikinci bir emre kadar durdurulmuştur."