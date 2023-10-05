80 şirket halka arz için sırada bekliyor: SPK Başkanı'ndan borsa yatırımcılarına uyarı

80 civarında şirketin halka arz için sırada beklediğini belirten SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, yatırımcılara "Kısa vadede işlem yapıyorsanız kredi çekip borsaya kesinlikle girmeyin. Orta ve uzun vadeli yatırım yapın, şirketlerin finansal tablolarını inceleyin, gerekiyorsa profesyonel destek alın. Söylenti, duyum ve tüyo ile işlem yapmayın" uyarısı yaptı.

İstanbul’da gazetecilerle bir araya gelen Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, borsadaki gelişmeleri değerlendirerek, halka arzlar ve yatırımcı davranışları ile ilgili uyarılarda bulundu.

Gönül, sosyal medyada bazı hisseler için ‘al önerisi’ verildiği, eğitim adı altında hisse yönlendirmesi yapıldığı yönünde tespitleri olduğunu belirterek, "İyi niyetli olarak bu işi yapanlar da var kötü niyetli olarak yapanlar da. Direkt olarak hisse pazarlayan hesapları biliyoruz. Onları takip ediyoruz. Burada o şahıslar bir menfaat sağladıysa hakkında idari para cezası uyguluyoruz. Ayrıca suç duyurusunda bulunuyoruz. Son aşamada uygulanabilecek tedbir ise sosyal medya hesabının kapatılmasıdır" dedi.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Gönül, güncel halka arz verilerini aktardı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Gönül şunları kaydetti: "2021 sermaye piyasaları açısından rekor yılıydı. 52 şirket halka arz edilirken, bu şirketler piyasadan 21.6 milyar lira fon sağladı. 2022’de ise 44 şirketin ilk halka arz izahnamesi onaylandı. Söz konusu şirketler 23.1 milyar lira topladı. Bu eylül itibarıyla da 34 şirketin ilk halka arz izahnamesi onaylandı. 33 şirket borsada işlem görmeye başladı. Bu şirketlerin piyasadan temin ettiği tutar 47 milyar lirayı aştı. Halka arzlarla yatırımcı sayısı da rekor kırdı. Pay piyasasındaki yatırımcı sayısı 2021’de 2.4 milyondu. Bu eylül sonu itibarıyla sayı 7.8 milyon oldu."

80 ŞİRKET SIRADA

"80 civarında şirket halka arz için bekliyor. Bunların içinde 6-7 milyar liralık halka arz büyüklüğüne ulaşabilecek şirketler de var" bilgisini veren Gönül, borsa yatırımcılarına uyarılarda bulundu.

Gönül'ün açıklamaları şöyle:

"Oluşturulan üyelik bazlı gruplar ve sohbet odaları üzerinden hisse pazarlandığını biz de tespit ediyoruz. Bu yıl piyasa bozucu eylemlere yönelik incelemelerimiz neticesinde 66 gerçek ve 10 tüzel kişiye, toplamda 171 milyon lira idari para cezası verdik. Ayrıca piyasa dolandırıcılığı suçu kapsamında da 9 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 147 gerçek kişi hakkında ise geçici işlem yasağı tedbiri uygulanmıştır.

"TÜYO İLE İŞLEM YAPMAYIN"

Sosyal medya mecralarında gruplar kurarak yatırımcıları yönlendiren şahısların, grup içerisinde hisselere oluşturdukları talep sayesinde sahip oldukları hisseleri satarak menfaat temin ettiklerini de tespit ettik. Gruplar içerisinde yatırımcıları yönlendirenlerin ‘al’ yönünde verdiği tavsiye ile eş anlı olarak kendilerinin veya ilişkili olduğu kişilerin, sahip olduğu hisseleri yüksek fiyattan satarak menfaat elde ettiği, böylelikle yatırımcıları zarara uğrattığını da gördük. O nedenle bunlara güvenmeyin. Kısa vadede işlem yapıyorsanız da kredi çekip borsaya kesinlikle girmeyin.

Orta ve uzun vadeli yatırım yapın, şirketlerin finansal tablolarını inceleyin, gerekiyorsa profesyonel destek alın. Söylenti, duyum ve tüyo ile işlem yapmayın. Özellikle ilk halka arzlarda SPK tarafından onaylanan izahnameleri, finansal tablo ve raporları detaylı inceleyin."