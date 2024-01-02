80 yaşındaki anne: Kızımı bırakın tedavi ettirelim

Haber Merkezi

Cezaevi’nde tutulan Sudan Güven’in tahliyesi, 3 kez ertelendi. Tahliyesi 4 Mayıs’tan bu yana ertelenen Güven, 19 Aralık’ta ailesiyle yaptığı haftalık telefon görüşmesinde, “meme kanseri şüphesi” üzerine tedavi olmaya başladığını aktardı. Güven, “Teşhis şüphesi üzerine ilaç tedavisine başladım. Günde iki defa kortizon ilaçları alıyorum. Yaralarımdan birinin kötüleşmesi nedeniyle yeniden doktora gittim ve yeniden biyopsi yapılması yönünde karar verildi. İki doz kortizonlu ilacım, üç doza çıkarıldı” bilgisini ailesiyle paylaştı.

NEDEN BIRAKMIYORSUNUZ?

Hastalıkları ilerleyen, tekerlekli sandalyeyle yaşamını idame ettiren ve konuşmakta zorlanan Güven’in annesi 80 yaşındaki Gülistan Güven, yaşananlara tepki gösterdi. Anne Güven, “Kızım cezasını bitirmiş neden bırakmıyorsunuz?” diye sordu. Kızının tutuklanmadan önce herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığını dile getiren anne Güven, “Ancak şu an hastadır ve durumu iyi değil. Cezaevinde yeteri kadar tedavi edilmiyor. Bırakın ben kendim kızımı tedavi ettireyim" diye konuştu.