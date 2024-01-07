81 ilde operasyon: 4 bin 853 firari yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılının ilk 4 gününde gerçekleştirilen Çember-10 operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 853 kişinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılının ilk 4 günü 81 ilde “Aranan Şahıslara Yönelik” gerçekleştirilen “ÇEMBER-10” operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.
Sosyal medya platformu X'ten (Twitter) açıklama yapan Yerlikaya, arama kaydı bulunan 4 bin 853 kişinin yakalandığını duyurdu.
Yerlikaya, "2024 yılının ilk 4 günü 81 lde “Aranan Şahıslara Yönelik” gerçekleştirilen “ÇEMBER-10” operasyonlarında arama kaydı bulunan 4.853 firari yakalandı" diye yazdı.
Yerlikaya, yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığını da açıkladı. Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
"• Hırsızlıktan 867 şahıs,
•Dolandırıcılıktan 355 şahıs,
• Yağmadan 167 şahıs,
•Adam Öldürmeden 53 şahıs,
•Cinsel Suçlardan 123 şahıs,
•Narkotik suçlarından 948 şahıs,
•Terörden 66 şahıs,
• KOM (Kaçakçılık, Organize) 532 şahıs başta olmak üzere diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 4853️ şahıs “Çember-10”Operasyonlarında yakalandı."
2024 yılının ilk 4 günü 8️⃣1️⃣ İlde “Aranan Şahıslara Yönelik” gerçekleştirilen “ÇEMBER-10” Operasyonlarında Arama Kaydı bulunan 4️⃣.8️⃣5️⃣3️⃣ Firari Yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 7, 2024
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki,
Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin… pic.twitter.com/Q6ILir5inP