81 ilde operasyon: 4 bin 853 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılının ilk 4 gününde gerçekleştirilen Çember-10 operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 853 kişinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılının ilk 4 günü 81 ilde “Aranan Şahıslara Yönelik” gerçekleştirilen “ÇEMBER-10” operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya platformu X'ten (Twitter) açıklama yapan Yerlikaya, arama kaydı bulunan 4 bin 853 kişinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, "2024 yılının ilk 4 günü 81 lde “Aranan Şahıslara Yönelik” gerçekleştirilen “ÇEMBER-10” operasyonlarında arama kaydı bulunan 4.853 firari yakalandı" diye yazdı.

Yerlikaya, yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığını da açıkladı. Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:



"• Hırsızlıktan 867 şahıs,

•Dolandırıcılıktan 355 şahıs,

• Yağmadan 167 şahıs,

•Adam Öldürmeden 53 şahıs,

•Cinsel Suçlardan 123 şahıs,

•Narkotik suçlarından 948 şahıs,

•Terörden 66 şahıs,

• KOM (Kaçakçılık, Organize) 532 şahıs başta olmak üzere diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 4853️ şahıs “Çember-10”Operasyonlarında yakalandı."