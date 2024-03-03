81 ilde operasyon: Aranan 3 bin 765 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde 4 gündür devam eden “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-13” operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 765 kişinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 4 gündür "aranan şahıslara yönelik" yürütülen "Çember-13" operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 765 firarinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, aranan şahıslara yönelik ülke genelinde düzenlenen Çember-13 operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya, "Ailelerin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Arananları bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, 0-5 yıldır aranan 3 bin 730 kişi, 5-10 yıldır aranan 17 kişi, 10 yıl ve üzeri aranan 18 kişinin, "Çember-13" operasyonlarıyla yakalandığını aktararak, hırsızlıktan 588, dolandırıcılıktan 282, yağmadan 119, adam öldürmeden 38, cinsel suçlardan 87, narkotik suçlarından 678, terörden 40, KOM (kaçakçılık, organize) 396 olmak üzere diğer suçlardan yakalananlarla birlikte 3 bin 765 kişinin adalete teslim edildiğini kaydetti.