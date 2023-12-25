81 ilde ortak sınavlar yarın başlıyor

MEB tarafından ortaokullar ile liseler genelinde yapılacak birinci dönem ikinci yazılı sınavları yarın başlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, resmi ve özel ortaokullar ile liseler genelinde yapılacak birinci dönem ikinci yazılı sınavları yarın ve çarşamba yapılacak.

Yarın, 6. sınıf Türkçe ve matematik, Çarşamba günü 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için sınav yapılacak.

Bakanlık tarafından yapılacak ortak yazılı sınavların soruları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanarak okullara gönderilecek. Sınav uygulaması okulda görevli öğretmenlerce yapılacak.

Sınavlara özel okul öğrencileri de girecek. Ortak yazılı sınavın sonuçları, ilgili dersin öğretmeni tarafından e-Okul sistemine işlenecek.

Sınav sonuçları ders notu olarak değerlendirilecek ve karneye de yansıyacak.