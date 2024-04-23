81 yaşındaki Özer tekrar tutuklandı

Haber Merkezi

Birçok rahatsızlığı bulunan 81 yaşındaki Makbule Özer, ATK’nin “Cezaevinde kalabilir” raporu üzerine tekrar tutuklandı.

Van'ın Edremit ilçesinde “Örgüte yardım etmek” iddiasıyla 9 Mayıs 2022 tarihinde tutuklanan ve 7 Eylül’de tahliye edilen 81 yaşındaki Makbule Özer, Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) “cezaevinde kalabilir” raporu sonrası tekrar tutuklandı.

Dersim merkezde yapılan ev baskınlarında ise Makbule Nakış, Emine ve Eylem Sürgeç gözaltına alınırken, Nazimiye ilçesinde ise 71 yaşındaki Torun Dilsiz ve kızı Özlem Dilsiz Çakmak’ın gözaltına alındığı öğrenildi. Torun’un sağlık durumun iyi olmadığı, fenalaştığı bilgisi edinildi. 5 kişinin “örgüt üyesi olmak “ ve “örgüte yardım etmek” iddialarıyla gözaltına alındığı belirtildi. Kentte başka gözaltıların olup olmadığı bilgisi ise edinilemedi.