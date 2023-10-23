82 kişi yaşamını yitirmişti | Yargılanan mühendis, mağdurların avukatını hedef aldı: "Şov yapıyor"

Adana'da 82 kişinin öldüğü İhsan Bayram Sitesi'nin tutuklu yargılanan inşaat mühendisi Ferit Işık, mağdurlar hakkında savunma yapan avukata 'şov yapıyor' dedi. Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ardından konuşan avukat Nazan Akça Subaşı ise "Burada ‘taksirle adam öldürme’ yok, ‘kasten adam öldürme’ var" ifadesini kullandı. Mahkeme ise bir sonraki duruşma tarihini 8 Aralık 2023 olarak belirledi.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Adana’da 82 kişinin yaşamını yitirdiği İhsan Bayram Sitesi C blokun davası ise Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Adana'nın Çukurova ilçesinde bulunan sitede hayatını kaybedenlerin yakınları davaya yoğun ilgi gösterdi.

Davanın sanıkları arasında yer alan İhsan Bayram Sitesi'nin tutuklu yargılanan inşaat mühendisi Ferit Işık, mağdurlar hakkında savunma yapan avukata "şov yapıyor" ifadesini kullandı. Bu çıkış sonrası mahkemede tansiyon yükseldi.

Avukat Nazan Akça Subaşı, "Müteahhit yapım aşamasında betonları kendisi yaptırmış. O içi taş dolu betonlar bile bile yapılmış. Ölüm göz göre göre gelmiş" dedi.

Duruşmada tutuklu müteahhitlerin sorumluluğu birbirlerine atması dikkat çekti.

Mahkeme, duruşmaya katılmayan arsa sahibinin dinlenmesi ve eksik delillerin toplanması için bir sonraki duruşma tarihini 8 Aralık 2023 olarak belirledi.

"ÇÜRÜK BİNA YAPMIŞLAR"

Duruşmanın ardından konuşan avukat Nazan Akça Subaşı süreci şu şekilde anlattı:

“İlk duruşmada müşteki beyanları ile İnşaat Mühendisi Ferit Işık ve müteahhit Celal Gür’ün beyanları alındı. Delil toplama aşaması halen devam ediyor. Duruşmalar da daha sürecek gibi gözüküyor. Duruşmalar devam ederken ben onlara, ‘Adana’da yaşanan Ceyhan depremine şahit oldunuz mu’ diye sordum. Onlar da yaşadıklarını belirttiler. Bu 2 kişi depremi yaşadıklarına, Adana’nın deprem bölgesi olduğunu bilmelerine rağmen çürük bina yapmışlar."



“KASTEN ADAM ÖLDÜRME VAR"

Müteahhidin İhsan Bayram Sitesi’ni yaparken betonu kendilerinin yaptığını beyan ettiğini belirten Subaşı, “İnşaat Mühendisi Ferit Işık, ‘ben inşaatın başına hiç gitmedim’ derken müteahhit Celal Gül de betonları kendilerinin yaptığını söyledi. Bu şahıslar o çürük betonları, içleri taşla dolu betonları kendileri yapmışlar. Burada ‘taksirle adam öldürme’ yok, ‘kasten adam öldürme’ var. Soma maden faciasında yetkililer nasıl kasten adam öldürme suçundan ceza aldıysa burada da aynı cezanın olmasını bekliyoruz” dedi.

Avukat Nazan Akça Subaşı / Fotoğraf: İHA

Subaşı sözlerini şöyle tamamladı:

“Sanık, üzülüp o müştekilerden, yakınlarını kaybedenlerden özür dileyeceğine bana orada ‘şov yapıyor’ dedi. Burada ben bambaşka bir karar alınacağını düşünüyorum. Adana’da, depremin merkezi olmayan bir yerde bina yıkılıyorsa bu artık depremden ziyade binanın çürüklüğüyle, sorumluların ihmaliyle olmuş bir sondur. Ben inşallah cezaevinden çıkabileceklerine inanmıyorum."