85 milyarlık çıkış: KKM'de rekor düşüş

KKM hesaplarının toplamı 20 Ekim haftasında 85 milyar 512 milyon liralık düşüşle 3 trilyon 70 milyar 175 milyon liraya geriledi. Böylece KKM'de bugüne kadarki en yüksek haftalık düşüş yaşanırken, son 9 haftadaki toplam gerileme 337 milyar 774 milyon lirayı buldu.

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Fotoğraf: Depophotos

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve yeni ekonomi yönetiminin Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) çıkış için attıkları adımların ardından KKM’den çıkış hız kazandı. BDDK 20 Ekim haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Habertürk'ün aktardığı habere göre, söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 3 trilyon 70 milyar 175 milyon lira oldu. 20 Ekim haftasında KKM hesaplarında 85 milyar 512 milyon liralık düşüş yaşandı. Böylece KKM hesaplarında bugüne kadarki en yüksek haftalık düşüş kaydedilmiş oldu. Son veriyle beraber son 9 haftada KKM'deki toplam düşüş 337 milyar 774 milyon liraya ulaştı.