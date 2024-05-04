88 Demokrat Kongre üyesinden Biden'a 'İsrail' mektubu: Silah satışını gözden geçirin

ABD'de 88 Demokrat Kongre üyesi, Demokrat Partili Başkan Biden'a mektup yazarak, İsrail'e yapılan silah sevkiyatının gözden geçirilmesini istedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Demokrat Partili 88 Kongre üyesi, ABD Başkanı Joe Biden'a bir mektup yazarak, Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'e silah satış ve yardımının yeniden gözden geçirilmesini, ülkeye silah sevkiyatını durdurma adımının değerlendirilmesini talep etti. Mektupta, Gazze'ye insani yardım girişleri konusunda devam eden kısıtlamalarla ilgili endişeler de dile getirildi.

ABD merkezlik Axios haber sitesinin aktardığına göre, Kongre üyeleri Jason Crow ve Chris Deluzio liderliğindeki 88 Demokrat vekil, Başkan Joe Biden'ın şubat ayında imzaladığı, Gazze'de insan haklarının gözetilmesi için İsrail'den güvence istenen metne dikkat çekti.

Söz konusu metinde, İsrail'in Gazze'ye yardım girişlerini 'keyfi bir şekilde reddetmeyeceği, kısıtlamayacağı ya da buna engel olmayacağı, aksi takdirde ülkeye olan silah sevkiyatının duracağı' ifade ediliyordu. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da bunun üzerine mart ayında İsrail adına söz konusu güvenceleri verdiği bir mektuba imza atmıştı.

"İHLAL KONUSUNDA YETERLİ KANIT VAR"

88 Demokrat Kongre üyesinin imzası bulunan mektupta, kendilerinin 'İsrail'in meşru müdafaa hakkını güçlü bir şekilde destekledikleri' ancak İsrail'in Biden'ın imza attığı metne dayanak oluşturan federal hukuku ihlal ettiği yönünde 'yeterli kanıt' olduğu ifade edildi. Kongre üyeleri, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) Gazze'ye giren yardım tırlarının sadece yarısının dolu olduğu bulgularını da hatırlattı.