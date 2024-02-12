8’inci sınıf öğrencisi okul müdürünü bıçakladı: Öğretmeni koruyan bir kanun istiyoruz

Ankara Mamak’taki 30 Ağustos Ortaokulunda 8’inci sınıf öğrencisi kız çocuğunun sınıf değişikliği yapıldığı gerekçesiyle Okul Müdürü İbrahim Arslanbuğa’yı bıçaklamasının ardından bir araya gelen eğitimciler, "Kriz derinleştikçe bu tür sorunlar da artacak. Bu olayları bakanlığın önceden tedbir alacak işleri hayata geçirmesi gerekiyor” dedi.

Haber Merkezi

Ankara Mamak’taki 30 Ağustos Ortaokulunda 8’inci sınıf öğrencisi kız çocuğu, sınıf değişikliği yapıldığı gerekçesiyle Okul Müdürü İbrahim Arslanbuğa’yı bıçakladı.

5 Şubat tarihinde okulun kapısında yaşanan olayın ardından Okul Müdürü İbrahim Arslanbuğa hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınıp iki gün yoğun bakımda kaldı.

"KRİZ BÜYÜDÜKÇE BU OLAYLAR ARTACAK"

Eğitim Sen, Eğitim İş ve Eğitim Bir Sen temsilcileri 12 Şubat’ta öğretmenler ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan Eğitim Sen Ankara 1 No’lu Şube Kadın Sekreteri Sibel Özgür, “Eğitim emekçileri olarak bu tür şiddet olaylar karşısında gerekirse üretimden gelen gücümüzü kullanalım. Bu olayın temelinde ekonomik krizlerle parçalanmış ailelerin çocuklarının suça yatkınlığı artıyor olabilir. Kriz derinleştikçe bu tür sorunlar da artacak. Bu olayları bakanlığın önceden tedbir alacak işleri hayata geçirmesi gerekiyor” dedi.

"ÖĞRETMENİ KORUYAN KANUN İSTİYORUZ"

Eğitim Sen Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Mehmet Aydoğdu ise “Öğretmenlere yönelik şiddet gün geçtikçe artıyor ve yaygınlaşıyor. Aynı sorunları fazlasıyla sağlıkçı arkadaşlarımız yaşıyor. Ve bu sorunlar maalesef görmezden, duymazdan geliniyor. Bunun temelinde de öğretmenin itibarsızlaştırılması, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çok güdük, ayrımcı, eşit işe eşit ücret ilkesini çiğnemek amacıyla çıkartılmasıdır. Öğretmeni koruyan bir kanun istiyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bizzat okula gelip çalışma yapmasını istiyoruz. Bir ölüm olayı olunca mı gelecekler? Şimdi bu hafta buraya gelip Bakanlık nezdinde çalışmalara başlamaları gerektiğini düşünüyoruz. Basit adi bir olay gibi değerlendiremeyiz bu girişimi. Psikolojik yanları olduğu kadar sosyolojik yönleri ağır basan bir olay. Bakanlığın bu şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Bizler de Bakanlığın çağrısı olması halinde her türlü yardım ve desteğe hazırız. Burada üç eğitim sendikası yan yanayız, eğitim emekçilerinin ekonomik ve sosyal hakları için her daim yan yana olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Eğitim İş ve Eğitim Bir Sen temsilcileri de bakanlığın gereken önlemleri alması gerektiğini belirterek basın yayın organlarında bu durumu dillendireceklerini ifade ettiler.