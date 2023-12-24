9 bıçak darbeli cinayette savunma: "Yaralamak istemiştim"

Erzurum'da arkadaşını 9 bıçak darbesiyle öldürmekle suçlanan Yesin Çelik "Amacım öldürmek değil yaralamaktı" diye savunma yaptı.

Erzurum Yakutiye'de 18 yaşındaki Yasin Çelik, arkadaşı Yusuf Durdağ (19) ile birlikte babasına ait otomobille gezintiye çıktı.

Üniversite kavşağında, kırmızı ışıkta bekledikleri sırada Yasin Çelik’in daha önce kavga ettiği eski arkadaşı Serhat Bayram, çalıştığı fırının servis aracıyla yanlarında durdu.

DHA'nın haberine göre ikili arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Kavga sonrası taraflar ayrılırken Yasin Çelik aracıyla olay yerinden ayrılan Serhat Bayram’ı takip etti. İddiaya göre Çelik, selektör yaparak Serhat Bayram’ın kullandığı aracı durdurdu ve cebinden çıkardığı kelebek diye tabir edilen bıçakla defalarca vurdu.

Ağır yaralanan Serhat Bayram hastanede öldü. Olay yerinden kaçan Yasin Çelik ve yanındaki arkadaşı Yusuf Durdağ olay yerine yakın bir noktada yakalandı. Her ikisi de tutuklandı.

Yasin Çelik, olayla ilgili verdiği ifadesinde Serhat Bayram’ın eski arkadaşı olduğunu ve kavga sırasında kendisine ettiği hakareti sindiremediğini belirterek "Yanımda bulunan kelebek tabir edilen bıçağı ona doğru salladım. Kaç defa salladığımı hatırlamıyorum. Amacım Serhat’ı öldürmek değil, yaralamaktı" diye konuştu