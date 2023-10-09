9 Ekim Kabine Toplantısı Kararları nedir: İşte emekliler hakkında kabine kararı

Erdoğan'ın, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklama ile birlikte 9 Ekim Kabine Toplantısı Kararları nedir sorusu gündeme geldi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamada emeklilere 1 kereye mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacağını söyledi. Bu ödemenin kasım ayında yapılacağını söyleyen Erdoğan, çalışan emeklilerin uygulamadan muaf olduğunu belirtti.

Bugün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından 9 Ekim Kabine Toplantısı Kararları nedir yurttaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamada emeklilere 1 kereye mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacağını söyledi. Bu ödemenin kasım ayında yapılacağını söyleyen Erdoğan, çalışan emeklilerin uygulamadan muaf olduğunu belirtti. Peki kabine toplantısı kararları neler oldu? İşte detaylar...

9 Ekim Kabine Toplantısı Kararları nedir?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yağtığı açıklamada emeklilere 1 kereye mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacağını söyledi. Bu ödemenin kasım ayında yapılacağını söyleyen Erdoğan, çalışan emeklilerin uygulamadan muaf olduğunu kaydetti. Erdoğan, "Yılbaşında emeklilerin durumunu yıl başında yeniden gözden geçireceğiz" dedi.

Kabine toplantısı 9 Ekim tarihinde saat 17.00'ye doğru başladı ve 20:40 sıralarında noktalandı. Kabine toplantısı kararları açıklandı.

Emekliler hakkında kabine kararı

Erdoğan emeklilerin durumu hakkında şöyle konuştu: "Emeklilerimize bir defalığa mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödemeyi kararlaştırdık. Hem emekli olup hem çalışanlar kapsam dışında olacak. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirecek, inşallah o zaman da her türlü fedakârlığı sergileyeceğiz."

Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

EKONOMİ AÇIKLAMALARI

Ekonomi alanındaki programlarımızı dikkatle ve belirlenen takvimi içinde yürütüyoruz. 2053 vizyonumuzun önemli bir parçası olan 12'nci Kalkınma Planımızın hazırlıklarını önemli ölçüde tamamladık.

Son birkaç yıldır âdeta bir histeri halinde süren fiyatlama davranışlarının sonuna gelindiğine inanıyoruz.

Ülkemizi, kronik baş ağrısı olan faiz-kur-enflasyon üçgenine sıkıştırma gayretlerini bir kez daha boşa çıkarmakta kararlıyız. Bu yılın ilk yarısında yüzde 3,8 büyüyen, 254 milyar doları aşan ihracatının etkisiyle küresel ticaretten aldığı pay yüzde 1,03'e yükselen Türkiye, depremin getirdiği yüke rağmen hedeflerine ilerlemeye devam ediyor.

Konut ve kira sektöründe adil, dürüst, özenli ve makul şekilde hareket etmeyerek piyasanın dengesini bozan, fahiş fiyat artışlarına yol açan kişi ve kurumlara yönelik ağır yaptırımlar getiriyoruz.

Çimento ve hazır beton sektöründeki dengesiz fiyat artışları da yakın takibe alındı. Haksız bir şekilde fiyat yükselttiği tespit edilen firmalar, bunun bedelini ağır para cezalarıyla ödeyecekler.

Tüketicilerimizi korumak için aldatıcı reklam yapan firmalar ile, etiketi ile kasası arasında fiyat farkı bulunan işletmeler üzerinde de hassasiyet ile duruyoruz.

Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Ödemeler kasım ayının ilk yarısı itibariyle hesaplara yatırılacak.

ABD TARAFINDAN DÜŞÜRÜLEN SİHA'YA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bilindiği gibi yıllardır bölgedeki terör örgütleriyle yakın ilişki içinde olan diğer güçlere bir çağrı yapıyoruz. Bu ülkelerden yapacağımız harekatlarda zarar görmemeleri için bölgedeki askeri ve istihbari unsurlarını teröristlerden uzak tutmalarını istiyoruz.

Son harekattan önce de hem Dışişleri hem Milli Savunma Bakanlıklarımız hem MİT Başkanlığımız seviyesinde aynı ikazlarda bulunduk. Adeta ak sütün içinde ak kılı ayırt etme hassasiyetiyle teröristler dışında kimseye zarar vermeden bu operasyonu yürüttük.

Buna rağmen tatsız ve muhataplarımızın ifadesiyle üzüntü verici bir hadise yaşanmasını engelleyemedik. Hiç şüphe yok ki, bu olay milli hafızamıza kaydedilmiştir ve vakti saati geldiğinde gereği muhakkak yapılacaktır.

FİLİSTİN-İSRAİL ÇATIŞMALARI

Ortadoğu'daki sorunların derinleşmesinde uluslararası toplumun Filistinlilere verdiği sözleri tutmamasının ciddi payı var.

Başkenti Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız, egemen bir Filistin Devleti kurulmadan, bölgeye huzur gelmeyeceğine inanıyoruz.

Biz ne İsrail ne Filistin topraklarında tek bir masumun dahi burnun kanamasına razı olmadığımızı hep söyledik.

Türkiye olarak, tarafların talep etmesi halinde esir takası dahil her türlü arabuluculuğa hazır olduğumuzu belirtmek isterim. İsrail - Filistin barışı için yoğun diplomatik temaslarımızı sürdürüyoruz.

Savaşın da bir adabı, ahlakı vardır. Taraflar buna riayet etmekle mükelleftir. Hep ifade ettiğimiz gibi, adil bir barışın kaybedeni olmaz. Gazze'nin hava ve kara saldırılarıyla yerle yeksan edilmesi, camilerin bombalanması, masum çocuk, kadın, yaşlı ve sivil ölümleri asla kabul edilemez.

İsrail'den Filistin topraklarına yönelik bombardımanlarını, Filistinlilerden de İsrail'deki sivil yerleşimlere yönelik tacizlerini durdurmalarını istiyoruz. Gazze halkının ihtiyaç duyacağı insani yardım malzemelerinin tedariki konusunda hazırlığımızı yapıyoruz.