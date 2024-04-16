9 günlük bayram tatilinin trafik kazası bilançosu netleşti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 gün süren Ramazan Bayramı tatili süresince yurt genelinde meydana gelen 6 bin 530 trafik kazasında 75 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 810 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Güncel 16.04.2024 12:05 Giriş: 16.04.2024 12:05

Güncelleme: 16.04.2024 12:22 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA