9 günlük bayram tatilinin trafik kazası bilançosu netleşti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 gün süren Ramazan Bayramı tatili süresince yurt genelinde meydana gelen 6 bin 530 trafik kazasında 75 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 810 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yurt genelinde meydana gelen 6 bin 530 trafik kazasında 75 kişi yaşamını yitirdi.
Meydana gelen kazalarda toplam 10 bin 810 kişi ise yaralandı.
Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen kazalara ilişkin verileri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.
Yerlikaya ayrıca Düzce’de 14 sürücünün trafikte birbirlerine selektör yaparak radar uyarası yapması sebebiyle uygulanan cezaların iptal edildiğini açıkladı.