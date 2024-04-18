9 günlük bayram tatilinin trafik kazası istatistikleri: En çok kaza hangi şehirde oldu?

Bayram tatilinin 9 gününde ülke genelinde yaşanan trafik kazası istatistikleri belli oldu. Buna göre, en çok kaza İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa'da meydana geldi. Tatilde hayatını kaybedenlerin sayısı 2016 yılı verilerine göre yüzde 50,7 azaldı. Tatilde en sık karşılaşılan devrilme ve savrulma kazaları yüzde 13'le ikinci sırada yer aldı.

Ramazan Bayramı tatilinde en çok trafik kazası İstanbul'da yaşanırken, en az kaza Ardahan, Bayburt ve Tunceli'de meydana geldi.

Bayram tatilinin yine 9 gün olarak belirlendiği 2016'ya kıyasla araç sayısında yüzde 39,3, sürücü sayısında yüzde 26,6 ve nüfustaki yüzde 7 artışa rağmen, bu bayram tatilinde trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 50,7 azaldı.

Kazalarda yaralanan kişi sayısı da 2016'da 12 bin 726 iken, 2024'te yüzde 15,1 azalarak 10 bin 810 oldu.

EN ÇOK CAN KAYBI VE KAZA İSTANBUL'DA

Tatil süresince en çok kazanın yaşandığı 5 il sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa, en az kazanın meydana geldiği iller ise Ardahan, Bayburt, Tunceli, Hakkari ve Iğdır oldu.

İstanbul'da 779, İzmir'de 380, Ankara'da 342, Antalya'da 293, Bursa'da 224, Iğdır'da 10, Hakkari'de 8, Ardahan, Bayburt ve Tunceli'de ise 4'er trafik kazası meydana geldi.

Kazalar sonucunda en çok can kaybı sırasıyla İstanbul, Denizli, Gaziantep, Aydın ve Ankara'da kaydedildi.

İstanbul'da 7, Denizli'de, Gaziantep'te ve Aydın'da 5'er kişi, Ankara'da ise 4 kişi trafik kazası nedeniyle yaşamını yitirdi.

SÜRÜCÜ KUSURUNDA HIZ İLK SIRADA

Bayram tatilinde yaşanan 6 bin 530 kazanın yüzde 37,3'ü aşırı hız, yüzde 15,1'i kavşak ve geçitlerde geçiş önceliğine uyulmaması, yüzde 11,6'sı şerit izleme ve değiştirme kurallarının gözetilmemesi, yüzde 9,4'ü arkadan çarpma, yüzde 7,9'u dönüş kurallarına uyulmaması nedeniyle ve yüzde 7,4'ü de diğer sebeplerle meydana geldi.

YAYAYA ÇARPMA VE YOLDAN ÇIKMA 3. SIRADA

Tatilde en sık karşılaşılan kaza türü ise yüzde 33,4 oranla yandan çarpma oldu. Devrilme ve savrulma kazaları yüzde 13 ile ikinci sırada yer alırken, yayaya çarpma ve yoldan çıkma kazaları yüzde 12,8'lik oranla üçüncü sırayı paylaştı.

Kazalar yüzde 10,7 arkadan çarpma, 6,2 karşılıklı çarpışma, 1,7 duran araca, engele veya cisme çarpma şeklinde gerçekleşti.

Diğer kategoride yer alan kazalar ise yüzde 7,7'lik paya sahip oldu.