9 ilde IŞİD operasyonu: 28 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde IŞİD'e yönelik yapılan operasyonlarda 28 kişinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, IŞİD'e yönelik 9 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince düzenlenen operasyonlar kapsamında Sakarya'da 3, Ankara'da 3, Denizli'de 2, Antep'te 2, Adana'da 4, Düzce'de 1, Yalova'da 1, Bursa'da 5, İstanbul'da ise 7 şüphelinin, IŞİD içerisinde faaliyet yürüttüğünün tespit edilmesinin ardından yakalandığını ve aramalarda çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konulduğu bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.