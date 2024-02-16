9 kişinin mal varlığının dondurulma kararı kaldırıldı

9 kişi hakkında malvarlığı dondurulması kararının kaldırılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de bazı kişiler hakkında malvarlığın dondurulması kararının kaldırılmasına ilişkin karar yayımlandı.

Buna göre, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi hakkında Kanunun 7'nci maddesinin 3 fıkrası uyarınca, aynı kanunun 3'üncü ve 4'üncü maddesi kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği hususunda makul sebeplerin ortadan kalkması sebebiyle 9 kişi hakkında verilen malvarlığı dondurulması kararı kaldırıldı.

Bu kişiler, Rahmi Bıyık, Cemal Uşak, İbrahim Çoban, İsa Teres, Medeni Sayılgan, Musa Çetiner, Şahabettin Çotak, Uğur Dal ve Fırat Özgür olarak sıralandı.