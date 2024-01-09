9 Ocak 2024 İptal edilen vapur, feribot seferleri: İDO, BUDO, vapur ve feribot seferleri iptal mi?

İstanbul'da etkili olması beklenen karla karışık yağmur, deniz ulaşımını da etkilemesinin ardından yurttaşlar İDO, BUDO, vapur ve feribot seferleri iptal mi sorusunu gündeme getiriyor. BUDO, İDO, GESTAŞ'ın Bursa-İstanbul ve Çanakkale hatlarındaki çok sayıda seferi iptal edilirken ilgili kurumlar 9 Ocak 2024 İptal edilen vapur, feribot seferleri listesini paylaştı. Peki, İDO, BUDO, vapur ve feribot seferleri iptal mi? İşte 9 Ocak 2024 İptal edilen vapur, feribot seferleri!

Yurdun birçok kesiminde fırtına ve yağış etkisini gösteriyor. Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında da aksamalara sebep oluyor. Marmara bölgesinde yoğunluğunu gösteren kötü hava koşulları karşısında yurttaşlar İDO, BUDO, vapur ve feribot seferleri iptal mi? sorusunu gündeme getirdi. Konuyla ilgili 9 Ocak 2024 İptal edilen vapur, feribot seferleri paylaşıldı. Peki, İDO, BUDO, vapur ve feribot seferleri iptal mi? İşte 9 Ocak 2024 İptal edilen vapur, feribot seferleri!

9 Ocak 2024 İptal edilen vapur, feribot seferleri

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde bulunan Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan bazı tarifeli vapur, feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

İptal edilen İDO seferleri

07.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

07.45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

İptal edilen BUDO seferleri

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

İDO, BUDO, vapur ve feribot seferleri iptal mi?

İDO, BUDO, vapur ve feribot seferlerinin bir bölümü iptal edildi. Narlı-Marmara, Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan tarifeli tüm seferler iptal edildi. Açıklamada şu bilgilere de yer verildi:

"Geyikli-Bozcaada hattında, gün içerisinde sadece Bozcaada'dan saat 07.00'de, Geyikli'den ise saat 08.00'de sefer yapılacak olup, tarifemizde bulunan planlı tüm seferler, Güney Marmara hattında, Avşa'dan saat 06.00 kalkışlı (Marmara, Balıklı, Erdek) seferi tarifesine uygun olarak yapılacak, Erdek'ten saat 11.00 ve Marmara'dan saat 16.00 kalkışlı seferler olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir. Tarifemizde bulunan Erdek'ten saat 19.00 kalkışlı seferimizin saatinde yapılması planlanmaktadır."