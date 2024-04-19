903 sahanın ikisi rehabilite edilmiş

Haber Merkezi

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, 16 Ocak 2024 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar’a maden sahaları hakkında yönelttiği sorulara yanıt geldi. Bakan Bayraktar, Bursa’da 903 terk edilen maden sahasına karşın, yalnızca Büyükhorhan’da ve Orhaneli’nde birer tane olmak üzere toplam 2 maden sahasının sırasıyla 2 ve 315 hektarlık bir alanının ağaçlandırıldığını açıkladı.

Bakan Bayraktar’ın verdiği cevabı değerlendiren CHP’li Pala, “Maden sahalarının gerçek rehabilitasyonu ise ağaçlandırmanın yanı sıra madencilik faaliyetleri sırasında bozulan arazinin, madencilik öncesi arazi kullanım biçimine dönüştürülmesi ile sağlanabilir. Bursa’da ruhsatı terk edilen maden sahası sayısı 903 iken hiç birinde rehabilitasyon yapılmamış olması, yalnızca ikisinde kısmi rehabilitasyon yapılmış olması; AKP iktidarının madencilik alanındaki tutumunu göstermesi bakımından ibret vericidir” dedi.

Kayıhan Pala

3213 Sayılı Maden kanunu gereği, bir maden ruhsat sahasının terk edilebilmesi için rehabilitasyon çalışmalarının tamamlanmış ya da doğal topoğrafyanın bozulmamış olması gerektiğine dikkat çeken CHP Bursa Milletvekili Dr. Kayıhan Pala, 13 Şubat 2024 tarihinde İliç’te yaşanan felakette madencilik ve madencilik faaliyetlerinin yalnızca madenlerin işletilmesi aşamasında değil, bununla birlikte maden alanlarının terk edilmesi sonrasında maden sahalarının rehabilitasyonu açısından da önemli bir gündem oluşturduğuna dikkat çekti.