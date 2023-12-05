97 yerinden bıçaklanarak katledilmişti: Hazal Alpyörük davası yine ertelendi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde birlikte yaşadığı hamile Hazal Alpyörük’ü 97 yerinden bıçaklayarak öldüren Kadir Meşe’nin tutuklu yargılandığı dava bir kez daha ertelendi.

Kadın 05.12.2023 12:29 Giriş: 05.12.2023 12:29

Güncelleme: 05.12.2023 12:40 Kaynak: İHA

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Balıkesir'de 97 yerinden bıçaklanarak öldürülen Hazal Alpyörük davasında yine karar çıkmadı. Kadir Meşe isimli erkek, 15 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen olayda, birlikte yaşadığı 3 aylık hamile Hazal Alpyörük’ü 26 ölümcül bıçak darbesi ile toplam 97 yerinden bıçaklayarak katletmişti. 19 yaşındaki Hazal Alpyörük'ü katleden Kadir Meşe’nin (30) yargılandığı davanın duruşması bugün görüldü. Bugün görülen duruşmada müebbet hapis istemiyle yargılanan Kadir Meşe’nin avukatı müvekkilinin şizofreni ilaçları ve uyuşturucu madde kullandığını iddia ederek, davanın bunlar göz önünde bulundurularak sonuçlandırılmasını talep etti. İstanbul’dan beklenen bir adli tıp raporunun mahkeme heyetine ulaşmaması nedeniyle 20 Aralık gününe ertelendi. Davanın, 20 Aralık’ta yapılacak duruşmada karara bağlanması bekleniyor.