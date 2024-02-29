A. Efes, Euroleague’de Partizan’a konuk olacak

Spor Servisi

Anadolu Efes, Euroleague'in 27'nci haftasında bugün deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşı karşıya gelecek. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacak kaşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak. Bu sezon Euroleague'de çıktığı 26 maçta 11 galibiyet ve 15 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, haftaya 14. sırada girdi. Partizan ise 11. basamakta yer aldı. Lacivert-beyazlı takım, sezonun ilk yarısında Sırp ekibi ile sahasında oynadığı karşılaşmayı 100-94 kazandı. Anadolu Efes ile Partizan, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 16. kez rakip olacak. İki takım arasında oynanan 15 müsabakanın 8'ini lacivert-beyazlılar, 7'sini ise Sırbistan temsilcisi kazandı.

Anadolu Efes, Partizan maçıyla Avrupa kupalarında 828. karşılaşmasını oynayacak. Tarihinde Avrupa'da çıktığı 827 maçta 466 galibiyet alan lacivert-beyazlı takım, 361 yenilgi yaşadı.