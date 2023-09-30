A Milli Erkek Voleybol Takımı, Olimpiyat Elemeleri'ne Sırbistan galibiyetiyle başladı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu ilk maçında Sırbistan'ı 3 - 1 mağlup etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu ilk maçında Sırbistan'ın 3-1 yendi.

Türkiye Erkek Milli Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçta Sırbistan ile, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Ulusal Spor Salonu'nda karşılaştı.

Kaşılaşmalara ilişkin açıklama yapan A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantenörü Alberto Giuliani, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda ilk 2'ye girerek olimpiyat vizesi almak istediklerini belirtti.

Milliler gruptaki ikinci maçını yarın TSİ 04.00'te Slovenya ile oynayacak.

Türkiye grupta ev sahibi Japonya'nın yanı sıra ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile mücadele edecek. Grupta ilk 2 sırayı alan takımlar 2024 Paris bileti alacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın olimpiyat elemelerindeki maç programı şu şekilde:

1 Ekim Pazar

04.00 Türkiye - Slovenya

3 Ekim Salı

10.00 Türkiye - ABD

4 Ekim Çarşamba

13.30 Türkiye - Japonya

6 Ekim Cuma

04.00 Türkiye - Finlandiya

7 Ekim Cumartesi

04.00 Türkiye - Mısır

8 Ekim Pazar

07.00 Türkiye – Tunus