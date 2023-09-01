A Milli Erkek Voleybol Takımı, Romanya'ya mağlup oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu’ndaki ikinci maçında Romanya’ya 3-2 mağlup oldu ve organizasyondaki ikinci yenilgisini aldı.
Kaynak: DHA
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu’ndaki ikinci maçında Romanya’ya 3-2 mağlup oldu ve organizasyondaki ikinci yenilgisini aldı.
Ay-yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası’ndaki üçüncü maçında 2 Eylül Cumartesi günü saat 17.30’da Yunanistan ile karşılaşacak.