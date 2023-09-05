A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda değişiklik

A Milli Futbol Takımı'nda sakatlığı bulunan Umut Nayir'in yerine Halil Dervişoğlu kadroya dahil edildi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Eylül Cuma günü Ermenistan'ı ağırlayacak A Milli Takım'ın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçeli futbolcu Umut Nayir, arka adalesindeki sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Umut'un yerine Galatasaraylı Halil Dervişoğlu kadroya dahil edildi.

Halil Dervişoğlu'nun bu akşam ay-yıldızlı ekibin Riva'daki kampına katılacağı belirtildi.