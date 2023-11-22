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A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası’na grup lideri olarak gidiyor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Galler ile 1-1 berabere kaldı. A Milli Takım, bu sonucun ardından grubu lider tamamladı.

Spor
  • 22.11.2023 00:45
  • Giriş: 22.11.2023 00:45
  • Güncelleme: 22.11.2023 00:54
Kaynak: DHA
A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası’na grup lideri olarak gidiyor
DHA

 A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde deplasmanda Galler ile 1-1 berabere kaldı. Milliler, deplasmandan aldığı 1 puanla tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na lider gitme hakkı kazandı. Ay-Yıldızlılar, gruptan lider çıkarak EURO 2024 finallerine 2'nci torbadan katılmayı da garantiledi.

Türkiye, Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda oynadığı 8 karşılaşmada topladığı 17 puanla Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'e katılmayı son maçlar öncesinde garantilemişti. Milliler, gruptaki son maçında Galler karşısında aldığı 1 puanla liderliğini korudu ve tarihinde ilk kez bir organizasyona lider gitme hakkı kazandı.

MİLLİLER, 7 KEZ 2'NCİ SIRADA KALDI

1960 ve 1964'te çift maç üzerinden oynanan eleme karşılaşmalarında rakiplerine boyun eğerek finallere katılamayan A Milli Futbol Takımı, 1968'de grubunu 4'üncü; 1972 ve 1976'da 3'üncü; 1980'de 2'nci; 1984, 1988 ve 1992'de 4'üncü; 1996, 2000, 2004, 2008 ve 2012'de 2'nci; 2016'da 3'üncü; 2020'de 2'nci olarak elemeleri tamamlamıştı. Milliler, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde elde ettiği liderlikle tarihinde ilk kez elemeleri birinci sırada tamamlayarak finallere gidecek.

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