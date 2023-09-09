A Milli Futbol Takımı, Ermenistan'la berabere kaldı: 1-1

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında A Milli Futbol Takımı, Eskişehir'de karşılaştığı Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu beşinci mücadelesinde Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Takım ile Oleksandr Petrakov'un ekibi Ermenistan, İtalyan hakem Daniel Orsato'nun düdük çaldığı maçta Yeni Eskişehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Ermenistan’ın golünü 49’uncu dakikada Artak Dashyan atarken, Türkiye’ye 1 puanı getiren golü 88’inci dakikada Bertuğ Yıldırım kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR:



6’ncı dakikada Dashyan’ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Mert meşin yuvarlağı kornere çeldi.



13’üncü dakikada Cenk’in pasında ceza sahasında topla buluşan Barış Alper’in şutu kaleciden döndü.



15’inci dakikada Cengiz’in soldan kornerine iyi yükselen Barış Alper’in kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.



29’uncu dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun ceza sahası dışından vurduğu şutu, kaleci Chanharevich güçlükle üstten dışarı çeldi.



32’nci dakikada Spertsyan’ın ceza sahası çizgisinden şutunu kaleci Mert uzaklaştırdı.



33’üncü dakikada Barış Alper’in soldan ortasına Kerem Aktürkoğlu gelişine vurdu. Top üstten az farkla dışarı çıktı.



45’inci dakikada Spertsyan’ın orta sahadan kaleye vurduğu şut az farkla üstten dışarı çıktı.



45+4’üncü dakikada ceza sahası dışından Bichakhciyan’ın şutu az farkla yandan dışarı çıktı.



49’uncu dakikada Tiknizyan’ın soldan ceza sahasına ortasında Cenk Özkacar meşin yuvarlağı ıskaladı. Arka direkte topla buluşan Dashyan’ın şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.



88’inci dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun pasında topla buluşan Halil Dervişoğlu’nun kaleci ile karşı karşıya yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleciden döndü. Dönen topu ceza sahası dışında önünde bulan Bertuğ Yıldırım'ın yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.



90+7’nci dakikada Halil’in pasında topla buluşan İrfan Can'ın şutunda meşin yuvarlağı kaleci kurtardı.



Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.