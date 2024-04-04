A Milli Futbol Takımı, FIFA sıralamasında 5 basamak geriledi

A Milli Futbol Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan Nisan ayı dünya sıralamasında 40’ıncı sırada yer aldı.

A Milli Futbol Takımı, FIFA sıralamasında 5 basamak geriledi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında Mart ayında oynadığı 2 hazırlık maçından da mağlup olarak ayrılan Ay-yıldızlılar, FIFA tarafından açıklanan Nisan ayı dünya sıralamasında 5 basamak gerileyerek 40’ıncı sırada yer aldı.

A Milli Futbol Takımı’nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde aynı grupta mücadele edeceği Portekiz 6, Çekya 36 ve Gürcistan 75’inci sırada bulunurken, EURO 2024 öncesinde özel maçta karşılaşacağı rakiplerinden İtalya 9’uncu ve Polonya ise 28’inci sırada kendisine yer buldu.

FIFA'nın internet sitesinde yayınlanan sıralamada, 2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin bin 858 puanla 1’inci, Fransa bin 840.59 puanla 2’nci, Belçika bin 795.23 puanla 3’üncü sırada yer aldı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Haziran 2024 tarihinde açıklanacak.