A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella dönemi başladı

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen Vincenzo Montella ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Montella, "Avrupa Şampiyonası'na giderek oradaki vatandaşlarımıza mutluluk yaşatmak istiyoruz" dedi.

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen Vincenzo Montella ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF'nin milli takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop ve İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

İlk olarak söz alan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, geçen hafta Alman teknik adam Stefan Kuntz'la iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yolların ayrıldığını belirterek, Kuntz'a teşekkür etti.

Vincenzo Montella ile yapılan anlaşmayı daha önce duyurduklarını vurgulayan ve İtalyan teknik adama "Hoş geldin" diyen Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Montella'nın futbolculuk kariyeri başarılarla dolu. Genç, disiplinli ve parlak bir geleceği olan futbol adamı. Biliyorsunuz ülkemizde de Adana Demirspor'un teknik direktörü olarak başarıyla görev yaptı. Hem teknik adamlık başarısıyla hem de saha dışındaki tutumuyla kendisine sevgi ve saygı duyulmasını sağladı. Şimdi aynı istikrarını A Milli Takımımız için göstermesini bekliyoruz. A Milli Takımımızın teknik direktörlüğü görevi son derece saygın, anlamlı ve önemli bir görev. Bugüne kadar milli takımlarımıza emek vermiş tüm teknik adamları da saygıyla anıyorum. Hayatta olmayanlara da Allah'tan rahmet diliyorum."

"AİLE OLMALIYIZ"

Montella ise açıklamasında, "Bu ülkede çalıştığım için çok mutluyum. Futbolda bütün taraftarlara neşe getirmek istiyoruz. Avrupa Şampiyonası'na giderek oradaki vatandaşlarımıza mutluluk yaşatmak istiyoruz" dedi.

"Aile olmalıyız" diyen Montella, "Bunu sahaya yansıtmalıyız. O heyecanı oyuncularımın yaşaması lazım. Neleri daha fazla ekstra yapabilmeyi düşünmeleri lazım. Biz de bunun için buradayız" ifadelerini kullandı.