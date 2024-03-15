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A Milli Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı: Kadroda 4 yeni isim!

A Milli Takım'ın Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Spor
  • 15.03.2024 14:40
  • Giriş: 15.03.2024 14:40
  • Güncelleme: 15.03.2024 15:05
Kaynak: Spor Servisi
A Milli Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı: Kadroda 4 yeni isim!
Fotoğraf: Depophotos (Arşiv)

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın aday kadrosunu açıkladı.

Milli takım özel maçlarda 22 Mart'ta Macaristan'la, 28 Mart'ta Avusturya ile karşılaşacak.

Semih Kılıçsoy, Can Uzun, Ahmetcan Kaplan ve Muhammed Şengezer ilk defa A Milli Takım'a davet edildi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın belirlediği aday kadro şu şekilde:

Kaleci: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır

Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Ferdi Kadioğlu

Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Abdülkadir Ömür, Arda Güler, Can Uzun, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Yusuf Yazıcı

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