A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası Çeyrek Final karşılaşmasında Polonya'yı 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Polonya’yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Polonya’yla Brüksel'deki Palais 12 Salonu'nda, bugün saat 18.00’de karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, Polonya’yı setlerde 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İlk seti Filenin Sultanları, 25-23 aldı. İkinci ve üçüncü seti de sırasıyla 25-22 ve 25-19 kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı Polonya'yı 3-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

YARI FİNALDE RAKİP İTALYA

Polonya'yı devirerek yarı finale yükselen Ay-Yıldızlılar, finale kalmak için İtalya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-İtalya yarı final mücadelesi 1 Eylül Cuma günü saat 16.00'da oynanacak.



