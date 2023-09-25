A Milli Kadın Voleybol Takımı coşkuyla karşılandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Olimpiyat Elemeleri'ne hak kazandı. Turnuvayı şampiyon tamamlayan oyuncular Türkiye'ye döndü. A Milli Kadın Voleybol Takım, havaalanında coşkulu bir şekilde karşılandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Olimpiyat Elemeleri'ne hak kazandı. Turnuvayı şampiyon tamamlayan oyuncular Türkiye'ye döndü.

A Milli Kadın Voleybol Takım, havaalanında coşkulu bir şekilde karşılandı. Başantrenör Santarelli ve oyuncular, dönüşte açıklamada bulundu. Santarelli, "Bizim için harika bir yaz oldu. Hep söyledim, tekrarlıyorum. Bu takımla, bu ekiple, bu oyuncularla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaptan Eda Erdem ise "Artık hedefleri daha yukarı çıkarıyoruz. Önümüzdeki yazı sabırsızlıkla bekliyoruz. Hedef çok daha yüksek, artık Olimpiyatlarda madalyamızın rengini konuşmak istiyoruz." dedi.