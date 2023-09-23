A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'yı da yenerek olimpiyatlara gitmeyi garantiledi

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri 6. maçında Japonya'yı 3-1 mağlup etti. Olimpiyatlara gitmeyi garantileyen A Milli Takım, üst üste 21. galibiyetini aldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'ndaki altıncı maçında Japonya'yı 3-1 mağlup ederek altıda altı yaptı. A Milli Takım böylece önümüzdeki yıl Fransa'da yapılacak olimpiyatlara gitmeyi garantiledi.

Maça iyi başlayan Japonya, ilk bölümde 5 sayılık farka ulaştı: 10-5. Setin ilerleyen dakikalarında farkı artıran ev sahibi takım, skoru 20-13'e getirdi. Setin son bölümlerinde Hande Baladın ve Eda Erdem Dündar ile etkili olan milliler farkı 2 sayıya kadar düşürse (24-22) de Japonya ilk seti 25-22 kazandı.

JAPONYA İLK KEZ SET VE MAÇ KAYBETTİ

Milli takım, ikinci sete daha iyi başlarken, setin ilk bölümü 5-5'lik eşitlikle geçildi. Japonya, ilerleyen bölümde skor üstünlüğünü yakalayıp farkı 5'e çıkardı: 20-15. Setin son dakikalarında İlkin Aydın'ın sayılarıyla tekrar eşitliği sağlayan (22-22) milliler, maçta ilk kez 23-22 öne geçmeyi başardı. Milliler, seti 25-22 kazandı ve skoru 1-1'e getirdi. Bu set, Japonya'nın elemelerde kaybettiği ilk set oldu.

Üçüncü sette 9-7 iken alınan moladan sonra Vargas'ın sayılarıyla farkı açan milli takım 6 sayılık üstünlük sağladı: 8-14. Bu bölümden sonra Japonya, etkili oyunuyla farkı eriterek skoru eşitledi: 21-21. Büyük çekişmenin yaşandığı setin son bölümünde milli takım, 22-24 geri düştüğü seti 4 puan üst üste alarak 26-24 kazandı ve 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette kontrolü ve üstünlüğü hiç elden bırakmayan milliler, üst üste bulduğu sayılarla skoru 23-10'a getirdi ve rakibine karşı maçtaki en büyük farkı yakaladı. Milli takım, seti 25-12, karşılaşmayı da 3-1 kazandı.

GALİBİYET SERİSİ 21 MAÇA ÇIKTI

İlk seti kaybetmesine rağmen maçı kazanmayı başaran Milli Takım, grup liderliğini de garantiledi. Japonya galibiyetiyle galibiyet serisi ise 21 maça çıktı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, gruptaki son maçında yarın TSİ 10.00'da Belçika ile karşılaşacak.