A Milli Kadın Voleybol Takımına tebrik mesajları yağıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa şampiyonu olması nedeniyle siyasetçilerden ve halktan tebrik ve sevinç mesajları yağdı. Sosyal medyada büyük bir sevinç tufanı koparken siyasetçiler de tebriklerini iletti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa şampiyonu olması nedeniyle siyasetçilerden ve halktan tebrik ve sevinç mesajları yağdı. Sosyal medyada büyük bir sevinç tufanı koparken siyasetçiler de tebriklerini iletti.

ERDOĞAN: TEBRİK EDİYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “2023 CEV Avrupa Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur yaşatan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı, Filenin Sultanları’nı canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

KILIÇDAROĞLU: SİZİNLE GURUR DUYUYORUZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yayımladığı mesajda "2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Bizlere bu mutluluğu ve heyecanı yaşattığınız için teşekkürler… Sizinle gurur duyuyoruz." dedi.

AKŞENER: ŞAMPİYONLUK SİZE ÇOK YAKIŞTI!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türk kadınının azim ve kararlılığını bir kez daha gösterdiniz! Şampiyonluk yine size çok yakıştı! Türkiye'nin millî gururları; #FileninSultanları"

İMAMOĞLU: HEPİNİZLE TEK TEK GURUR DUYUYORUZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X'ten yayımladığı mesajında "Hepinizle tek tek gurur duyuyoruz." dedi.

MANSUR YAVAŞ: MİNNETTARIZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yayımladığı tebrik mesajında "ŞAMPİYON FİLENİN SULTANLARI Cumhuriyetimizin 100. yılında yaşadığımız bu büyük gurur ve mutluluk için minnettarız." dedi.

BAKAN BAK: BAŞARILARINIZIN DEVAMINI DİLİYORUM

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, "A Milli Kadın Voleybol Takımımız yine tarih yazdı. Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından Dünya '1' numarası olarak katıldığı 2023 CEV Avrupa Şampiyonası’nda Sırbistan’ı finalde yenerek Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı yürekten tebrik ediyorum. Hem kulüpler hem de milli takım düzeyinde Türkiye’nin 'Voleybol ülkesi' olmasında emeği geçen sporcu, teknik heyet, yöneticiler ve sporseverleri kutluyorum. Avrupa şampiyonu olarak bizleri gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızın başarılarının devamını diliyorum." dedi.