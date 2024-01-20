A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın maç programı belli oldu
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, mayıs ayında Milletler Ligi’nde mücadele edecek. İlk maç, 15 Mayıs Çarşamba günü Japonya ile oynanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, A Milli Kadın Voleybol takımı, 2024’te ilk sınavını Milletler Ligi’nde verecek.
Türkiye, üç ayaktan oluşan ligin her haftasında dört karşılaşma oynayacak; ligin ilk haftası olan 14-19 Mayıs arası Antalya’da, ikinci haftasını kapsayan 28 Mayıs-2 Haziran’da ABD’de, 11-16 Haziran’daki üçüncü haftasında ise Çin-Hong Kong’da mücadele edecek.
Üç hafta sonunda ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallere yükselecek.
Kadın voleybol takımının maç programı şu şekilde:
1. Hafta / Antalya
Japonya-Türkiye / 15 Mayıs Çarşamba
Hollanda-Türkiye / 16 Mayıs Perşembe
İtalya-Türkiye / 18 Mayıs Cumartesi
19 Mayıs Pazar/ Fransa-Türkiye
2. Hafta / ABD
Almanya-Türkiye / 29 Mayıs Çarşamba
Sırbistan-Türkiye / 31 Mayıs Cuma
Güney Kore-Türkiye / 1 Haziran Cumartesi
ABD-Türkiye / 2 Haziran Pazar
3. Hafta / Çin
Türkiye-Tayland / 12 Haziran Çarşamba
Dominik Cumhuriyeti-Türkiye / 13 Haziran Perşembe
Çin-Türkiye / 15 Haziran Cumartesi
Türkiye-Brezilya / 16 Haziran Pazar