A Milli Takım Hırvatistan'ı deplasmanda tek golle geçti, liderlik koltuğuna oturdu

A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 6. maçında Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA EURO 2024 Elemeleri D Grubu altıncı maçında deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ederek maç fazlasıyla grup liderliğine yükseldi.



2’nci dakikada Türkiye gole yaklaştı. Kerem’in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Barış Alper’in sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez yaptığı plase vuruşta kaleci Livakovic topu kornere çeldi.



9’uncu dakikada sağ kanattan gelişen milli takım atağında Barış Alper Yılmaz ceza sahasına çevirdi. Kerem’in bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Livakovic topu kornere tokatladı.



12’nci dakikada Uğurcan Çakır’ın uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu’nun vuruşunda Livakovic bir kez daha gole izin vermedi.



30’uncu dakikada Türkiye öne geçti. Salih Özcan’ın pasıyla savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz, kalesini terk eden Livakovic’in üstünden yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.



Mücadelenin ilk yarısı Türkiye’nin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.



54’üncü dakikada önde yapılan baskı sonrasında topu kapan Kerem Aktürkoğlu, soldan çizgiye indikten sonra içeri çevirdi. Ceza sahası içinde müsait durumdaki Barış Alper’in penaltı noktasının yakınından yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.



66’ncı dakikada Hırvatistan etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Modric, ceza sahası sağ çaprazındaki Majer’e topu gönderdi. Majer’in çizgi üzerinden direkt kaleye vuruşunda topu Uğurcan Çakır kurtardı. Dönen topu Barisic kontrol ettikten sonra ceza sahası içerisi sol çaprazındaki Kovacic’i gördü. Bu oyuncunun bekletmeden sert vuruşunda topu Abdülkerim Bardakcı çizgiden çıkardı.



81’inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Majer’in ortasına iyi yükselen Petkovic kafayla vurdu ama top savunmada Samet Akaydın’dan sekti. Seken topu ceza sahası içerisinde tamamlamak isteyen Beljo’nun vuruşunda top Uğurcan Çakır’da kaldı.



88’inci dakikada Gvardiol sağ kanatta savunma arkasına sarkan Beljo’yu gördü. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşu Uğurcan Çakır kornere çeldi.

90’ıncı dakikada Majer’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşa Samet Akaydın kafayla vurdu ve top Hakan Çalhanoğlu’na çarptı. Karşılaşmanın hakemi Anthony Taylor, önce penaltı noktasını gösterdi, sonra VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu kontrol etti ve penaltıyı iptal etti.



Karşılaşma Türkiye’nin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.



KENAN YILDIZ İLK KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ



İtalya Serie A ekibi Juventus forması giyen 18 yaşındaki Kenan Yıldız, A Milli Takım formasıyla ilk maçına çıktı. Kenan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu 6’ncı maçında Hırvatistan'a karşı 86’ncı dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun yerine oyuna dahil olarak ilk kez Ay-yıldızlı formayı giydi.

A MİLLİ TAKIM'IN GRUBUNDA SON DURUM:

1 - Türkiye 6 maç 13 puan

2 - Hırvatistan 5 maç 10 puan

3 - Ermenistan 6 maç 7 puan

4 - Galler 5 maç 7 puan

5 - Letonya 6 maç 3 puan