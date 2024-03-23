A Milli Takım, Macaristan'a tek golle mağlup oldu

2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, Macaristan'la oynadığı hazırlık maçını tek golle kaybetti.

A Milli Takım hazırlık maçında Macaristan'a 1-0 yenildi. Macaristan'ın golünü penaltıdan Szoboszlai attı. Milli Takım'dan Can Uzun ilk kez forma giydi.

Başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi ekipte Dominik Szoboszlai, 48. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirdi.

Mücadelenin kalan bölümünde Ay-yıldızlar birçok fırsat yakalasa da bunları gole çeviremedi ve karşılaşma Macaristan'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

A Milli Futbol Takımı, bir sonraki hazırlık maçını 26 Mart Salı günü deplasmanda Avusturya'yla oynayacak.