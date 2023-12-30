A planı olmadı B planı devrede

Macaristan’ın Ukrayna’ya mali yardımı vetosunu aşmaya çalışan AB’nin, 27 üyenin oybirliğini gerektirmeyen bir ‘B planı’ üzerinde çalıştığı iddia edildi.

Dış Haberler

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna’ya mali yardımı reddeden Macaristan’ın vetosunu ‘baypas’ etmek için yeni yollar arıyor. Financial Times'ın (FT) ismi açıklanmayan AB yetkililerine dayandırdığı haberine göre AB, Ukrayna'ya 2024 yılı için hazırlanan 50 milyar avroluk mali yardım paketi hakkında Macaristan ile yaşanan fikir anlaşmazlığının ardından “B planı” üzerinde çalışıyor.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın söz konusu mali yardım paketine yönelik veto kararında AB liderlerinin gelecek yıl 1 Şubat'ta toplanmasını öngören olağanüstü zirvesinde de ısrarcı olması halinde AB, “B planını” uygulayacak.

ORBAN’A ‘BY-PASS’

Plana göre, üye ülkeler arasında “en yüksek kredi notuna sahip” olanlar oybirliğine vardığı takdirde 27 ülkenin tamamının onayı alınmak zorunda kalınmayacak.

Yeni plan, AB Komisyonu’nun gelecek yıl Kiev'e yardım sağlanması için sermaye piyasalarından 20 milyar avroya kadar borçlanmasını ve üye devletlerin AB bütçesine garanti vermesini içerirken, toplam tutar Ukrayna'nın ihtiyaçlarına göre belirlenecek. Öte yandan, AB'nin Ukrayna'ya yardım göndermek için borçlanmasını istemeyen ülkelerin varlığı nedeniyle bu planın kaç ülke tarafından destekleneceği belirsiz.

Plan, AB'nin Kovid-19 salgınından etkilenen istihdam alanları ve çalışanları korumak için üye ülkelere toplam 100 milyar avro değerinde kredilerin verildiği pakete benzetildi.

UKRAYNA ANLAŞMAZLIĞI

Macaristan, Ukrayna'nın AB üyeliğine ilişkin müzakerelerin başlamasını ve 50 milyar avro değerindeki yeni mali yardım paketini desteklemiyor. Orban, AB'nin 14-15 Aralık Zirvesi'nde, söz konusu paketi veto etmişti. Zirvede Ukrayna'nın AB üyelik müzakerelerine başlaması kararı ise Orban'ın “kahve içmesi önerisiyle” Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından salondan çıkarılmasıyla alınabilmişti.

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RUSYA’DAN HAVA SALDIRISI

Batı’da Kiev’e askeri ve mali desteğin yolları görüşülürken, Ukrayna’da tıkanan savaş tekrar kızışıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın bir gecede 110 civarında füze saldırısı düzenlediğini söyledi. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, saldırı sonucu ülke çapında 12 kişinin öldüğünü, 76 kişinin de yaralandığını duyurdu. Ukrayna'nın Kırım'ın Feodosya limanında bir Rus savaş gemisini vurmasından günler sonra gerçekleşen bu saldırı savaşın başlangıcından bu yana bir gecede düzenlenen en büyük hava saldırılarından biri oldu.