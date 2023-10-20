A Takımı’nı kurultay öncesi açıklayacak

Haber Merkezi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı’na adaylığını açıklayan Özgür Özel, Medyascope’un sorularını yanıtladı. Özel, 4-5 Kasım’daki CHP Kurultayı öncesi, A takımını tanıtacağını duyurdu. Şöyle konuştu: “Bizim kadrolarımıza baktığınızda, Parti Meclisi’nde, MYK’da, partinin yönetim kadrolarında çok fazla genç, kadın ve yepyeni siyasetçiler göreceksiniz. CHP’nin siyasetine katkı sağlayabilecek herkesin dikkatini çekecek kadrolar göreceksiniz. Bununla ilgili Kurultay’a bir hafta kala bir tanıtım toplantısı yapacağız. Bu toplantıyla Türkiye’deki herkese bu partiyi hangi kadroların yöneteceğini ve nasıl yöneteceğini göstereceğiz. Bu yepyeni kadrolarımız heyecan yaratıyor.”

CHP’de siyaset yapanların çoğunluğunun erkeklerden oluştuğunu belirten Özel, kadın-erkek eşitliğini sağlamayı hedeflediğini söyledi, “Mümkün olduğu kadar çok kadının bizimle birlikte olduğu, kadın siyasetçinin olduğu ve kadroların ciddi şekilde gençleştiği, sadece genel başkanın 27 yaş gençleşmesinden bahsetmiyoruz bütün kadroların gençleştiği bir CHP’den bahsetmek istiyoruz” dedi.