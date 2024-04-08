AA’dan İsrail saptırması: “Filistin’e yardımlar İsrail üzerinden gidiyor”

Hükümete İsrail ile yapılan ticari faaliyet nedeniyle tepkiler sürerken, Anadolu Ajansı bu konuda saptırma bir habere imza atarak, “Filistin’e gönderilen malların, İsrail üzerinden geçmek zorunda olduğunu” yazdı. Haberle İsrail ile olan ticari ilişkiler, Filistin’e giden yardımlar üzerinden gizlenmeye çalışıldı.

HABER MERKEZİ



Anadolu Ajansı (AA), son dönemde İsrail ile ticari ilişkilerin sürmesi nedeniyle iktidara yönelen sert tepkilerin ardından dikkat çekici bir haber hazırladı.

Haberde Filistin’e gönderilen malların, İsrail üzerinden geçmek zorunda olduğu belirtilerek, Türkiye’nin İsrail ile olan ticaretinin üstü örtülmeye çalışıldı. Ayrıca haberde, “Filistin'e yapılan ticaretin hemen hemen tamamının İsrail’e yapılıyor” gibi yansıtıldığı öne sürüldü.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) raporunda, Filistin’e yapılan ihracat ayrı bir kalem olarak gösteriliyor. Bununla birlikte raporda, İsrail’e yapılan ticarete ilişkin veriler de yer alıyor.

TİM’in verisine göre İsrail’e ihracat 1 milyar 140 milyon 574 bin doları bulurken Filistin için bu rakam sadece 37 milyon dolar. Mart ayında ise İsrail’e 423 milyon 170 bin dolarlık ihracat yapılırken Filistin’e sadece 13 milyon 708 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Öte yandan AA’nın haberinde İsrail’e yönelik ihracatın Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten 20 Mart 2024'e kadar yüzde 30 azaldığı ifade edildi. Bu iddiaya karşın 7 Ekim’den bu yana ihracatta en yüksek seviye mart ayında görüldü.