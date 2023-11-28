AB'de Amazon'a yönelik soruşturma: "1,7 milyar dolarlık satın alma rekabeti kısıtlıyor"

AB, Amazon'un, robot süpürge üreticisi iRobot'u satın almasının rekabete zarar vereceğini ifade etti. AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, "AB Komisyonu, iRobot şirketinin satışının robot elektrikli süpürge pazarındaki rekabeti kısıtlayabileceği yönündeki ön görüşünü Amazon'a bildirdi" denildi..

Avrupa Birliği (AB) Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Amazon'un iRobot'u satın almasını rekabeti kısıtlayacağı yönünde görüş bildirdi.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Amazon'un perakendecilere robot süpürgeler de dahil çeşitli ürünlerin reklamını yapmalarına ve satmalarına imkan tanıyan çevrim içi bir pazar yeri sunduğu anımsatıldı.

Açıklamada, Amazon'un aynı zamanda çevrim içi pazarda robot süpürgeler için bir perakendeci olarak faaliyet gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca AB Komisyonu'nun, iRobot şirketinin satışının robot elektrikli süpürge pazarındaki rekabeti kısıtlayabileceği yönündeki ön görüşünü Amazon'a bildirdiği belirtildi.

iRobot şirketinin satın alınmasının ardından Amazon'un robot süpürge pazarında rakiplerini engelleyecek stratejiler uygulayabileceği ifade edildi.

Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerde birleşme ve satın almaları denetlemek, AB Komisyonu'nun yetkileri arasında bulunuyor.

AB Komisyonu, yürüttüğü inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete aykırı durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, birleşme veya satın almaları engelleyebiliyor.

Amazon firması, geçen yıl iRobot'u 1,7 milyar dolara satın alacağını açıklamıştı. AB Komisyonu temmuzda söz konusu satın almaya yönelik rekabet soruşturması başlatmıştı.