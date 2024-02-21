AB'den Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi

AB, Rusya'ya yönelik yeni bir yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya vardı.

Avrupa Birliği (AB), Moskova'ya yönelik 13'üncü yaptırım paketi üzerinde uzlaştı.

Belçika'nın X platformundaki AB Konseyi Dönem Başkanlığı hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu yaptırımlar için "AB'nin onayladığı en kapsamlı paketlerden biri" ifadesi kullanıldı.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de bu paylaşımı alıntılayarak yaptığı açıklamada, "Putin'in savaş makinesini bozmaya devam etmeliyiz" dedi.

AB'nin yaptırım listesindeki kuruluş ve kişi sayısının toplamda 2 bine ulaştığını belirten Von der Leyen, "Kremlin'in üzerindeki baskıyı yüksek tutmayı sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.

12 AYRI YAPTIRIM PAKETİ AÇIKLANMIŞTI

Leyen, 13'üncü paketle Rusya'nın insansız hava araçlarına erişimini de azaltmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Reuters, yeni paketle birlikte Rus hükümetiyle ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle bağlantılı yaklaşık 200 kuruluş ve kişinin daha AB'nin yaptırım listesine girdiğini aktardı.

AB, bugüne kadar Rusya'ya yönelik 12 ayrı yaptırım paketini hayata geçirmişti.