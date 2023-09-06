AB'den Schengen bölgesi için yeni adım

AB, Schengen bölgesinde güvenliği artırmak için PNR bilgileri paylaşım alanını genişletmek istiyor. Bu kapsamda, İsviçre, İzlanda ve Norveç ile müzakerelere başlanacak.

Avrupa Birliği (AB), Schengen bölgesinde güvenliği artırma amacıyla yolcu isim kaydı (PNR) verilerinin paylaşılması için İsviçre, İzlanda ve Norveç ile müzakerelere başlayacak.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Komisyon, AB üyesi olmayan ancak Schengen bölgesi içindeki İsviçre, İzlanda ve Norveç ile PNR verilerinin paylaşılmasına ilişkin müzakerelere başlanması yönündeki kararları kabul etti.

Anlaşmalar, veri koruma önlemlerine saygı gösterilerek verilerin bu ülkelerin yetkililerine aktarılmasına ilişkin koşulları belirleyecek.

PNR verilerinin aktarımı; "terör, uyuşturucu kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, çocukların cinsel istismarı, çocuk kaçırma ve organize suç gruplarına katılım" gibi suçlarla mücadelede kilit önem taşıyor.

AB'de PNR sistemi 2011'de gündeme gelmiş, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) kişisel verilerin gizliliği konusundaki kaygıları nedeniyle üzerinde uzlaşılamamıştı.

2015'te pürüz aşılmış, hava yolu şirketlerinin üye ülkelerde yapılan uçuşlardaki PNR verilerini, bu ülkelerin yetkililerine vermelerini zorunlu kılan uygulama başlatılmıştı.