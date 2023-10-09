AB dışişleri bakanları İsrail-Filistin gündemiyle acil toplanacak

AB dışişleri bakanları İsrail-Filistin çatışmasındaki gelişmeleri görüşmek üzere acil toplanma kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, İsrail-Filistin'deki gelişmeler nedeniyle yarın olağanüstü toplantıda bir araya gelecek.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ve bölgedeki durumu ele almak üzere yarın AB ülkelerinin dışişleri bakanlarını acilen toplantıya çağırdığını bildirdi.

Borrell, toplantının formatına ilişkin henüz bilgi paylaşmadı.

AB ve üye ülkeler, Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı saldırılara tepki gösterirken, İsrail'e destek mesajları yayımlamıştı.

Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, Ortadoğu barış sürecinin canlandırılması için kalıcı ve sürdürülebilir bir barışa yönelik çalışmanın önemi vurgulanmıştı.

Borrell, hafta sonu boyunca ABD, İngiltere, Almanya, İtalya dışişleri bakanlarının yanı sıra İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüşerek, çatışmaların derhal sonlandırması çağrısı yapmıştı.