AB Komiseri Varhelyi, Türkiye'yi ziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığı, Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi'nin, 5-7 Eylül'de Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Avrupa Birliği'nin (AB) Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi, 5-7 Eylül tarihilerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

Ziyareti Dışişleri Bakanlığı duyurdu.

Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi, 5-7 Eylül 2023 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımız ve Komiser Varhelyi, 6 Eylül günü bir araya gelerek, Türkiye-AB ilişkilerini tüm boyutlarıyla ele alacak, ayrıca bazı bölgesel ve küresel hususlarda görüş alışverişinde bulunacaklardır. Komiser Varhelyi'nin ülkemizi ziyareti çerçevesinde başka üst düzey temasları da olacaktır" denildi.