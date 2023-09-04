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AB Komiseri Varhelyi, Türkiye'yi ziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığı, Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi'nin, 5-7 Eylül'de Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Güncel
  • 04.09.2023 14:12
  • Giriş: 04.09.2023 14:12
  • Güncelleme: 04.09.2023 14:16
Kaynak: DHA
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AB Komiseri Varhelyi, Türkiye'yi ziyaret edecek
Fotoğraf: AA

Avrupa Birliği'nin (AB) Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi, 5-7 Eylül tarihilerinde Türkiye'yi ziyaret edecek. 

Ziyareti Dışişleri Bakanlığı duyurdu. 

Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi, 5-7 Eylül 2023 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımız ve Komiser Varhelyi, 6 Eylül günü bir araya gelerek, Türkiye-AB ilişkilerini tüm boyutlarıyla ele alacak, ayrıca bazı bölgesel ve küresel hususlarda görüş alışverişinde bulunacaklardır. Komiser Varhelyi'nin ülkemizi ziyareti çerçevesinde başka üst düzey temasları da olacaktır" denildi. 

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