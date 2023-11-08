AB Komisyonu'ndan Ukrayna, Moldova, Gürcistan ve Bosna-Hersek kararı

AB Komisyonu, Ukrayna ve Moldova’nın ‘üyelik süreci’ için AB’ye katılım müzakerelerini başlatmasını tavsiye eden 2023 Genişleme Paketi'ni kabul etti. Paket kapsamında Bosna Hersek ile katılım müzakerelerinin başlatılması da önerilenler arasında yer alıyor.

Avrupa Birliği Komisyonu, Ukrayna ve Moldova için katılım müzakerelerin başlatılmasını, Gürcistan'a aday statüsü verilmesini ve gerekli uyum sağlandıktan sonra Bosna Hersek ile katılım müzakerelerinin başlatılmasını öneren 2023 Genişleme Paketi'ni bugün kabul etti.

Avrupa Birliği’nin yürütmeden sorumlu Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, bugün karar almadan sorumlu AB Konseyi’ne 2023 Genişleme Paketi'ni kabul etti.

AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, pakete ilişkin yaptığı açıklamada, “Ukraynalılar varoluşsal bir savaş verirken bile ülkelerinde köklü reformlar yapıyor ve katılım için hazırlanıyor. Bugün Komisyon, Konsey'e Ukrayna ile katılım müzakerelerini başlatmasını tavsiye etmektedir" dedi.

Leyen, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Moldova, demokrasisine yönelik sürekli istikrarsızlaştırma çabalarına rağmen önemli reformlar gerçekleştirmiştir. Komisyon Konsey'e katılım müzakerelerini başlatmasını tavsiye etmektedir.”

Bosna-Hersek için ise “Üyelik kriterlerine gerekli uyum sağlandıktan sonra katılım müzakerelerinin başlatılmasını tavsiye ediyoruz” tavsiyesi kararını aldı.

GÜRCİSTAN’A ADAYLIK STATÜSÜ

Von der Leyen, Gürcistan’ın AB üyeliği durumuyla ilgili olarak ise “Komisyon, hükümetin önemli reform adımları attığının anlaşılması üzerine Gürcistan'a aday statüsü verilmesini tavsiye ediyor. Bu adımlar, vatandaşlarının ezici çoğunluğunun Avrupa Birliği'ne katılma yönündeki gerçek arzularını yansıtmaktadır” ifadelerini kullandı.