AB liderleri, Türkiye tartışmasını erteledi

Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanlarının bu hafta Brüksel’de yapacakları zirvede Türkiye konusunu tartışmayacakları, AB-Türkiye ilişkilerin gelecek yıl etraflıca masaya yatırılacağı öğrenildi.

AB Konseyi, 14-15 Aralık’ta yapılacak liderler zirvesinin gündemini hazırlarken, Türkiye konusunu tartışma gündeminden çıkardı.

Liderlerin bu toplantıda, AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in hazırladığı, AB-Türkiye ilişkilerinin geleceğine ilişkin yeni öneriler içeren raporunu da ele almaları bekleniyordu.

Ancak AB yetkilileri, uluslararası alandaki son gelişmeler nedeniyle, Türkiye konusunun bu hafta yapılacak zirvenin tartışma gündeminde yer almayacağını kaydettiler.

BBC’ye konuşan üst düzey bir AB diplomatı, “Uluslararası gündemdeki diğer konular nedeniyle AB Konseyi, Türkiye konusunu bu zirvede tartışma gündemine dahil etmeyeceklerini bizlere iletti. Büyük ihtimalle Türkiye konusu daha sonraki AB zirvelerinin birinde, çok büyük ihtimalle de Mart 2024’te yapılacak zirvede tartışılacak” dedi.

Diplomat bununla birlikte, Borrell’in hazırladığı rapora, bu rapordaki tespit ve önerilere, Aralık zirvesinin sonuç bildirgesinde atıfta bulunulmasını beklediklerini vurguladı.

Borrell’in geçen ay kamuoyuna açıkladığı 17 sayfalık raporda, son dönemde yaşanan yumuşamaya karşın AB-Türkiye ilişkilerindeki kırılganlığın sürdüğü belirtilmiş; bununla birlikte diyaloğun geliştirilmesi, Gümrük Birliği’nin modernleştirilmesi görüşmelerinin başlatılması önerilmişti.

Alman hükümet kaynakları, Borrell’in raporunu büyük memnuniyetle karşıladıklarını; bu rapor ışığında, AB-Türkiye ilişkilerinin geleceği konusunda, stratejik bir tartışmayı önümüzdeki haftalarda sürdüreceklerini dile getirdiler.

Üst düzey bir Alman diplomat, “Elbette Türkiye'nin kolay bir ortak olmadığı gerçeği ortada. Ama bizim için önemli bir ortak olmaya devam ediyor. Borrell’in raporu, çok net ve objektif bir şekilde ilişkilerdeki mevcut durumun fotoğrafını ortaya koyuyor. Öneriler bölümünde de son derece yapıcı bir yaklaşım var. Bunları önümüzdeki dönemde tartışmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

14-15 Aralık’ta yapılacak AB zirvesinin, Ukrayna’ya yapılacak mali yardımlar, Ukrayna ile AB müzakerelerinin başlaması konularında, hararetli tartışmalara sahne olması bekleniyor.

AB içinde Almanya, Polonya ve Baltık ülkeleri, Ukrayna ile tam üyelik müzakerelerinin başlamasını savunuyor.

Özellikle Macaristan’ın buna itirazları devam ediyor. Macar hükümetinin, Ukrayna’ya 2024-2027 dönemi için 50 milyar euroluk yardım yapılması konusunda da çekinceleri bulunuyor.