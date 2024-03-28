AB, plastik ihracatını tamamen yasaklıyor

Haber Merkezi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, 25 Mart’ta yayımladığı bildiriyle AB’nin atık ihracatı uygulamalarını düzenleyen Atık Nakli Yönetmeliği‘nde yapılan revizyonu oy birliğiyle onayladı.

Yeşil Gazete’nin haberine göre, Düzenleme, Nisan 2024’te Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yayımlandıktan 20 gün sonra yürürlüğe girecek. Bu revizyonla birlikte, AB ülkeleri artık plastik atıklarını OECD üyesi olmayan ülkelere ihraç edemeyecek.

Yeni yasak, OECD dışı ülkelere yönelik plastik atık ihracatını kademeli olarak 2,5 yıl içinde sonlandırıyor ve tüm ülkelere yapılan atık ihracatıyla ilgili artırılmış yükümlülük ve standartlar da getiriyor.

Yeni düzenleme ayrıca, insan sağlığına ve çevreye potansiyel riskler taşıyan ve Basel Sözleşmesi tarafından tehlikeli olarak sınıflandırılan, özellikle Y48 kodu altında belirlenen plastik atıkların ihracatı üzerine daha önce getirilmiş olan yasakları daha da genişletiyor.

Çevre örgütleri ve araştırmacılar, bu düzenlemenin yalnızca başlangıç olduğunu ve AB’nin atık sorununu kökten çözme yolunda daha fazla adım atması gerektiğini vurguluyor. Plastik atık ihracatının tamamen yasaklanması, bu yönde atılacak önemli adımlardan biri olarak görülüyor.