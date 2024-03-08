AB raporu: Eroin ticaretinde Türkiye merkezli suç örgütlerinin hakimiyeti sürüyor

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı’nın (Europol) uyuşturucu raporuna göre, Avrupa’daki eroin ticareti konusunda Türkiye merkezli suç şebekelerinin hakimiyeti devam ediyor.

Europol'ün raprouna göre Afganistan kaynaklı eroin, büyük ölçüde Türkiye’deki limanlar aracılığıyla AB ülkelerine gönderiliyor. Avrupa Birliği (AB) uyuşturucu pazarının perakende değerinin en az 31 milyar euro olduğu hesaplanıyor.

BBC Türkçe'nin Lahey muhabiri Yusuf Özkan'ın aktardığına göre, Europol ve Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi (EMCDDA) tarafından hazırlanan “AB Uyuşturucu Piyasaları Raporu”, perşembe günü açıklandı.

Rapora göre, yapılan operasyonlarda ele geçirilen yüklü miktarlar, Avrupa genelinde uyuşturucuya ulaşılabilirliğin giderek arttığını gösteriyor. Avrupa’da en yaygın uyuşturucu esrar. Yaklaşık 12,6 milyar euroluk hacimle esrar ticareti, Avrupa uyuşturucu pazarının ilk sırasında yer alıyor.

Yılık 11,6 milyar euroluk yasa dışı ticaret hacmine sahip kokain ikinci sırada, yıllık 5,7 milyar hacme sahip eroin ticareti de üçüncü sırada yer alıyor. Geri kalan yaklaşık 2,2 milyar euroluk yasa dışı pazar da ekstazi ve kristal meth gibi diğer sentetik uyuşturucuları içeriyor. Rapora göre, amfetamin, metamfetamin, MDMA ve sentetik uyuşturucular ile esrar genellikle Avrupa’da üretiliyor.

HOLLANDA, BELÇİKE VE İSPANYA ÖNEMLİ GİRİŞ ÜLKELERİ

Hollanda ve Belçika, bu uyuşturucuların üretimi ve dağıtımında başı çekiyor. Kokain, Avrupa ülkelerine Güney Amerika’dan geliyor. Hollanda, Belçika ve İspanya, Avrupa’daki kokain ticareti açısından en önemli üç ana giriş ülkesi. Avrupa limanlarına konteynerlerle taşınan kokain, AB genelinde benzeri görülmemiş bulunabilirliğe ulaştı. Rapora göre, liman işçilerine yönelik rüşvet ve baskı kokain kaçakçılığının temel etkenlerinden biri.

"TÜRKİYE, ÖNEMLİ BİR GEÇİŞ NOKTASI"

Europol’e göre, eroin en yaygın kullanılan yasa dışı uyuşturucu olmaya devam ediyor. Avrupa’da kullanılan eroinin ana kaynağı Afganistan. Ancak eroinin AB ülkelerine ulaşmasında Türkiye hala önemli bir geçiş noktası. Rapora göre, Avrupa Birliği'ne yönelik eroin kaçakçılığı giderek artan oranda deniz yollarına, özellikle de küresel konteyner trafiğine ve Türkiye'den kalkan feribotlara dayanıyor. Europol’e göre “Türk suç örgütleri, Avrupa pazarına yapılan toptan eroin kaçakçılığında hakimiyetini sürdürüyor.”

Rapora göre, Afganistan'daki metamfetamin üretimi de, yerleşik eroin yolları üzerinden Avrupa Birliği'ne yönelen kaçakçılık nedeniyle tehdit haline geldi. Europol, Türkiye'de artan metamfetamin yakalama oranlarını, böyle bir gelişmenin işareti olarak değerlendiriyor.

Europol, Afganistan’daki Taliban yönetiminin Nisan 2022'de aldığı uyuşturucu yasağı kararı nedeniyle, 2023'te afyon (haşhaş) ekimi ve eroin üretiminde önemli bir azalmaya işaret ediyor. Bunun da Avrupa’da eroin ticaretinde bir azalmaya yol açabileceği vurgulanıyor.